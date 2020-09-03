В Саратове от коронавируса скончался 45-летний мужчина

Сегодня, 3 сентября, стало известно о новой смерти от коронавируса в Саратовской области.

- Мужчина 45 лет поступил в стационар на восьмые сутки болезни. Несмотря на лечение, он скончался от отека легких и эндогенной интоксикации с формированием необратимой полиорганной недостаточности. В больнице он провел шесть суток, из них трое — на ИВЛ, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.

Также пациент страдал двусторонней полисегментарной серозно-гнойной пневмонией на фоне ишемической болезни сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, сахарным диабетом и ожирением.

Мужчина стал 77 жертвой коронавируса в Саратовской области.

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