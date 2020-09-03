Работники Саратовского НПЗ подарили детям ранцы с канцтоварами к учебному году

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В Саратове состоялись традиционные ежегодные акции «Тропинка к школе» и «Дерево доброты».

Участие в них приняли, как всегда, работники Саратовского НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть»).

«Тропинка к школе» - это столь необходимые детям из малообеспеченных семей, проживающих в сельской местности, принадлежности к учебному году. Сотрудники НПЗ подарили ребятам рюкзаки, тетради, альбомы, ручки и другие предметы.

- Работники предприятия второй год подряд помогают детям собраться в школу, и я хочу сказать им большое спасибо за помощь и за их добрые дела, - рассказала заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних Саратовского района Наталья Васенчук.

В рамках акции «Дерево доброты», проведенной профсоюзной организацией Саратовского НПЗ, заводчане подарили воспитанникам подшефного социально-реабилитационного центра «Возвращение» рюкзаки и школьные принадлежности. Завод шефствует над центром уже семь лет, с 2013 года, и помогает центру при приобретении бытовой техники, игрушек, кондиционеров, мебели. Например, в 2019 году был оборудован компьютерный класс, в котором смогу заниматься 50 детей.

В 2019 году проект «Дерево доброты» стал победителем в конкурсе НК «Роснефть» «Лучшая социальная инициатива» в номинации «Благотворительность».

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По словам заместителя директора центра «Возвращение» Елены Митрофановой, воспитанники участвуют в мероприятиях, проводимых Саратовским НПЗ: уроках безопасности жизнедеятельности и экологическому воспитанию, экскурсиях по музею завода, творческих конкурсах. Это помогает ребятам в социальной адаптации и является для них хорошим стимулом в развитии и обучении.

Кроме того, Саратовский НПЗ оказывает поддержку и другим детским учреждениям. На средства предприятия была завершена реконструкция здания областного противотуберкулезного санатория для детей, оснащено детское отделение психиатрической больницы. Работники Саратовского НПЗ также собирают средства на лечение тяжелобольных детей из Саратова и области.

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