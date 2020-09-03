От коронавируса в Саратовской области умерли уже 77 человек

В Саратовской области еще один человек скончался от коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб «СтопКоронавирус.РФ», итого в регионе уже 77 умерших от новой инфекции.

Напомним, в области зарегистрировано за сутки 108 заразившихся. Резкий прирост дала вспышка коронавируса в Черкасском психоневрологическом интернате Вольского района.

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