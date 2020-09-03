От коронавируса в Саратовской области умерли уже 77 человек

В Саратовской области еще один человек скончался от коронавируса.
Как сообщает оперативный штаб «СтопКоронавирус.РФ», итого в регионе уже 77 умерших от новой инфекции.
Напомним, в области зарегистрировано за сутки 108 заразившихся. Резкий прирост дала вспышка коронавируса в Черкасском психоневрологическом интернате Вольского района.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.