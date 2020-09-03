Сельхозкооператив под Саратовом задолжал работникам 800 тысяч рублей

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива возбудили дело. Его подозревают в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.

- По версии следствия, с февраля по июнь 2020 года председатель сельхозкооператива по выращиванию зерновых культур не выплачивал сотрудникам деньги, при этом возможность у него имелась. Сумма задолженности составила более 800 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Уголовное дело возбудили по материалам проверки районной прокуратуры. Расследование продолжается.

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