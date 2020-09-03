Подписано соглашение о сотрудничестве СГЮА и муниципалитета

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2 сентября было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципального образования «Город Саратов» и Саратовской государственной юридической академией.

Вуз и муниципалитет скрепили документом намерения о взаимовыгодном сотрудничестве в области научно-исследовательской, образовательной и просветительской деятельности. Также важным аспектом соглашения стало повышение эффективности правотворческой деятельности органов местного самоуправления.

Глава города Михаил Исаев выразил благодарность за заинтересованность в продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества ведущего юридического вуза региона с администрацией муниципального образования «Город Саратов».

- На протяжении ряда лет студенты и преподаватели юридической академии принимают самое активное участие во всех сферах общественной жизни города, достойно представляют Саратов на российских и международных площадках, выступают организаторами форумов и научных конференций самого высокого уровня. Именно своими ежедневными достижениями вы поддерживаете статус Саратова как крупнейшего научного и образовательного кластера. Безусловно, муниципалитет заинтересован в усилении нашего взаимодействия, в первую очередь при разработке муниципальных нормативно-правовых актов, анализе и применении норм федерального и областного законодательства. Кроме того, мы видим необходимость выстраивания системной работы в части прохождения студентами практики в структурных подразделениях администрации города, а также возможности повышения квалификации наших сотрудников в стенах юридической академии. Уверен, что в рамках данного соглашения нам удастся максимально эффективно использовать совместный интеллектуальный и материально-технический потенциал в решении стоящих перед нами общих задач, – отметил Михаил Исаев.

В ответ врио ректора Екатерина Ильгова поблагодарила за возможность сотрудничества и отметила, что коллектив академии не подведет город.

- Будем работать во благо Саратова, развивать наш город, делать его лучше для наших жителей. У нас для этого есть все возможности, – подчеркнула врио ректора СГЮА.

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