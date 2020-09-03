Почти три тысячи саратовцев подали онлайн-заявления на регистрацию брака

В Саратовской области с начала 2020 года почти 2,7 тыс. подали заявления на регистрацию брака через «Госуслуги».

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении по делам ЗАГС, всего за услугами органов ЗАГС через портал «Госуслуги» с начала года обратились 4 169 саратовцев.

- Мир становится более мобильным, и люди стремятся экономить время как самый ценный ресурс. Поэтому выбор делается в пользу портала «Госуслуги». Например, подать заявление на регистрацию брака можно, находясь в любой точке не просто нашей области, а всей страны. Для этого нужно только иметь доступ в интернет и желание зарегистрировать отношения. Порядка 63% заявлений, поступающих в электронном виде в органы ЗАГС Саратовской области, — это как раз заявления на регистрацию брака, – отметила начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Однако в ведомстве рекомендуют за несколько дней до свадьбы в ЗАГС, куда подавались документы. Это нужно сделать для уточнения данных и недопущения ошибок.

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