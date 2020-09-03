Под Саратовом сельчанин сел в тюрьму за организацию притона

Суд признал 40-летнего жителя Саратовского района виновным в организации притона в поселке Зоринский.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в июне 2020 года он периодически пускал к себе зависимых, которые употребляли наркотики.

За гостеприимство он получил два года и один месяц исправительной колонии общего режима.

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