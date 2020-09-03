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Саратовские депутаты озаботились проблемой поставок импортных лекарств льготникам

Вместо дорогих препаратов им назначают дешевые аналоги
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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На заседании рабочей группы комитета по социальной политики Саратовской областной думы сегодня, 3 сентября, обсудили лекарственное обеспечение граждан.

Депутатом Станиславом Денисенко был поднят вопрос о получении бесплатных лекарств по льготам. Он считает, что медики могут не всегда сообщать пациентам, что те имеют такую возможность.

Заместитель министра здравоохранения Асят Выкова заверила его, что в регистратуре всех медучреждений всегда расположены информационные стенды, где указаны все льготы, на которые имеют право граждане.

Кроме того, Денисенко отметил, что есть проблемы с закупками дорогостоящих импортных лекарств. В качестве примера он привел препарат «Креон» - вместо него пациенту назначают дешевый «Панкреатин», хотя он не может в полной мере его заменить.

Асят Выкова признала, что в этой ситуации есть проблемы.

По ее словам, если пациенту нужен только «Креон», то создается комиссия, чтобы индивидуально его закупить. На это требуется 7-10 дней.

Депутат предложил выйти с законодательной инициативой на уровень Государственной думы, чтобы «решить эту проблему раз и навсегда».

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