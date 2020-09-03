Под Марксом четверо пожарных тушили баню

Сегодня, 3 сентября, в 2:31 четверо пожарных и две единицы техники выехали тушить баню в селе Павловка под Марксом.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании печи.

Возгорание на площади 6 кв. м ликвидировали.

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