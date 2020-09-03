В Саратове директор провернул аферу с ремонтом кровли на 205 тыс. рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего саратовца за мошенничество.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, по версии следствия, директор ООО заключил договор с товариществом собственников жилья на кровельные работы в многоквартирном жилом доме поселка Соколовый.

На самом деле ничего делать он не собирался, а предназначенные на работы 205 тыс. рублей забрал себе.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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