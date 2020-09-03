РАНХиГС впервые вошел в рейтинг Times Higher Education

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Британское издание Times Higher Education (THE) представило результаты 17-го ежегодного рейтинга лучших университетов мира. В этом году в него вошло 48 российских вузов.

Тimes Higher Education оценивает университеты по всем видам их деятельности: преподаванию, исследованиям, передаче знаний и международному взаимодействию. Издание использует 13 индикаторов эффективности, сгруппированных по пяти направлениям: «преподавание», «исследования», «цитирование», «международное взаимодействие» и «доход от производственной деятельности». Рейтинг публикуется с 2004 года.

Всего в рейтинг были включены 1527 университетов из 93 стран, среди них - 48 вузов из России, что на девять больше, чем в 2019 году.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации впервые вошла в мировой рейтинг THE.

Напомним, что РАНХиГС образован в 2010 году Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 г. № 1140 и в этом году отпразднует свое 10-летие.

В состав Президентской академии вошли лучшие управленческие вузы страны, среди которых Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина.

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