В Энгельсе рецидивист обокрал сестру и забрал детский велосипед из подъезда

В Энгельсе Саратовской области полиция поймала подозреваемого в кражах.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, 25-летняя жительница дома по улице Тельмана рассказала, что 31 августа из подъезда унесли детский велосипед стоимостью 4 тыс. рублей.

В этот же день в отдел заявила 29-летняя женщина. Она пояснила, что ее 35-летний брат, находясь в ее квартире с 28 по 30 августа украл телевизор LG, вафельницу и массажер. Общая сумма ущерба — 6 тыс. рублей.

Полиция возбудила дела по этим двум случаям и задержала мужчину, который уже имел сроки за грабеж и наркопреступления.

Велосипед изъяли из комиссионного магазина, а злоумышленнику выписали подписку о невыезде.

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