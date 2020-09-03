Балаковец оплатил долги после наложенных санкций на две его фуры

В Балаковском районе 47-летний мужчина оплатил долги после наложенных санкций на его машины.

- Гражданин не оплатил 186 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Таким образом, он накопил около 90 тыс. рублей задолженности, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Приставы возбудили исполнительное производство и выяснили, что у мужчины есть две фуры: МАЗ-5432 и IVECO Stralis, а также счета в банке.

В отношении тягачей вынесли постановление о запрете проведения регистрационных действий, взыскали деньги. После этого мужчина погасил все долги.

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