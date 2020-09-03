На пляже в Энгельсе незаконно работал опасный батут

В Энгельсе Саратовской области прокуратура обнаружила опасный аттракцион.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, батут был установлен на городском пляже Энгельса, в солярии.
При этом владелец аттракциона не являлся предпринимателем. При его установке имелись нарушения: он стоял на песке, не был закреплен и огорожен, имел острые выпирающие металлические конструкции, сетка по периметру оказалась дырявой. Кроме того, не были указаны возрастные ограничения.
- Использование батута представляло угрозу жизни и здоровью несовершеннолетним детям, — отметили в прокуратуре.
Прокурор подал иск о закрытии аттракциона. Суд удовлетворил эти требования.
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