На пляже в Энгельсе незаконно работал опасный батут

В Энгельсе Саратовской области прокуратура обнаружила опасный аттракцион.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, батут был установлен на городском пляже Энгельса, в солярии.

При этом владелец аттракциона не являлся предпринимателем. При его установке имелись нарушения: он стоял на песке, не был закреплен и огорожен, имел острые выпирающие металлические конструкции, сетка по периметру оказалась дырявой. Кроме того, не были указаны возрастные ограничения.

- Использование батута представляло угрозу жизни и здоровью несовершеннолетним детям, — отметили в прокуратуре.

Прокурор подал иск о закрытии аттракциона. Суд удовлетворил эти требования.

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