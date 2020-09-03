Парень украл телефон у ребенка с монумента БТР в Пугачеве

Полиция раскрыла кражу, которая произошла 22 июля вечером в Пугачеве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, по словам 39-летней женщины кто-то унес iPhone 6s, принадлежащий ее 11-летней дочери, с монумента БТР-70. Памятник стоял в парке культуры и отдыха имени Важина В. А.

По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего юношу, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Парень во всем признался.

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