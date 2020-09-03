В трамваях и троллейбусах Саратова перестали принимать карты

Пассажиров электротранспорта просят оплачивать проезд наличными Фото: Екатерина Семенова

В Саратове сегодня, 3 сентября, проезд в трамваях и троллейбусах нельзя оплатить картой.

Как сообщили в профильной группе электротранспорта в соцсети «ВКонтакте», произошел сбой в работе большей части терминалов.

Администраторы обещают, что в течение дня ситуация наладится и просят пассажиров иметь при себе наличные.

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