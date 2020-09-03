В Саратовской области за сутки выявили 108 больных коронавирусом

В Саратовской области, по данным на утро 3 сентября, выявили еще 108 больных коронавирусом.

- Общее количество зараженных — 12 658, а выздоровевших — 8 187. За сутки вылечился 71 пациент, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего заболевших выявили в Вольском районе — 41, там произошла вспышка в психоневрологическом интернате. Еще 38 случаев — в Саратове, семь — в Балаковском районе, четыре — в Энгельсском. В 12 других районах области — по трое и менее заболевших.

За сутки в регионе зарегистрировали трех детей до 14 лет с COVID-19, но самая основная группа заболевших — люди старше 60, таких 45.

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