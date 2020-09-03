В Балакове женщина за рулем иномарки врезалась в мотоцикл

Фото областной ГИБДД

В Балакове Саратовской области вчера вечером, 2 сентября, женщина за рулем иномарки столкнулась с мотоциклистом.

- В 19:30 в районе дома №7 по улице Факел Социализма 32-летняя водительница Daewoo Nexia при повороте налево врезалась в «Ирбис GR 250», — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В ДТП пострадал 29-летний мотоциклист. Его госпитализировали.

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