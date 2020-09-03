«Иди, родимый, отвечай по статье «Мошенничество»»: Володин обратился к руководителю ЖСК на Федоровской

Сегодня, 3 сентября, председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, что руководителя ЖСК на Федоровской улице 1 в Саратове проверят на мошенничество. Видеозапись обращения спикера Госдумы разместили в паблике его сторонников в соцсети Instagram.

- Он подал реестр на 90 семей, а потом, несмотря на то, что такого количества квартир нет, на 150, на компенсацию. Иди, родимый, и отвечай по статье минимум «Мошенничество». Люди пострадали, мы могли решить эту проблему на прошлой неделе, а теперь нужно бороться за деньги и рассмотрение. В рамках региона губернатор Саратовской области Валерий Радаев завершит рассмотрение по дольщикам до конца года, тоже помогать будем, — отметил Вячеслав Володин.

Председатель ГД отметил, что вопросы дольщиков по двум домам (ЖСК «5 звезд», «Победа»), звучат постоянно. Он призвал главу региона взять ситуацию на отдельный контроль и сообщать, если что-то не будет получаться, для объединения усилий.

Вячеслав Володин сообщил, что решение по 32 из 33 домов принято в рамках федеральной программы.

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