Жители Заводского района остались без воды из-за работ администрации

Сегодня, 3 сентября, из-за работ администрации Заводского района местные жители до 20:00 остались без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попала улица Азина на участке от Хомяковой до Ново-Крекингского проезда, Ново-Крекингский проезд, Ново-Крекингская улица на участке от Хомяковой до Ново-Крекингского проезда, нечетная сторона улицы Хомяковой от Азина до Ново-Крекингской.

Ограничения продлятся до окончания работ коммунальщиков.

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