Еще две пешеходные зоны создадут в Саратове

В Саратове будут созданы еще две пешеходные зоны.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, решение об этом было принято 2 сентября на заседании технического (координационного) совета по вопросам городского хозяйства.

Предполагается, что машины не смогут проехать по набережной Космонавтов от улицы Некрасова до гостиницы «Словакия». Ограничения коснутся также площади Гагарина. Пешеходной станет улица 2-я Садовая от Чернышевского до новой набережной. Эти участки входят в большое пешеходное кольцо Саратова.

Как будут двигаться машины по улицам Белоглинская и Бахметьевская — решат эксперты дорожной отрасли.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.