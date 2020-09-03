Найдены три пропавших без вести саратовца

В Саратове нашли сразу трех пропавших без вести граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», двух мужчин и женщину удалось обнаружить живыми.

В Ленинском районе 19 июля пропал 39-летний Алексей Тимофеев, а 19 августа — Иван Метелев. В Заводском 2 сентября в розыск была объявлена 78-летняя Ольга Чебакова.

Волонтеры благодарят всех за помощь и просят снять репосты.

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