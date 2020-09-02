Музыкальный фонтан у саратовского ТЮЗа сломался

Фонтан у ТЮЗа в Саратове работает в ограниченном режиме. Фото из Instagram администрации Кировского района

Сломался музыкальный фонтан у саратовского ТЮЗа.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в администрации Кировского района.

Чиновники пояснили, что вышло из строя насосное оборудование. Поэтому фонтан работает в ограниченном режиме. Работы по восстановлению уже начались.

- В полном режиме фонтан планируется запустить к празднованию мероприятий, посвященных Дню города, – говорится на странице администрации Кировского района в соцсети Instagram.

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