Изнасилование на природе обернулось для жителя Аткарска колонией

В Аткарске осудили 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенное с применением насилия, изнасилование и действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством.

- Несколько лет назад мужчина сожительствовал с жительницей Аткарска и работал на вахтах. В очередной поездке он совершил преступление и отбыл срок. Вернувшись в город, он решил снова сойтись с женщиной. Однако та не захотела, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В ночь с 3 на 4 июля 2020 года злоумышленник ворвался к экс-возлюбленной домой через открытую дверь и начал ее избивать и душить, а также сломал ребро. На своем автомобиле он вывез ее в район, там изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера, а после привез обратно.

Полицейские оперативно задержали мужчину у него дома.

Свою вину гражданин не стал признавать. Однако доказательств хватило, чтобы суд отправил его на девять лет и 19 дней в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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