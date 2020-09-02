80 семей получили поддержку от Балаковской АЭС в подготовке к школе первоклассников

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По многолетней традиции накануне нового учебного года Балаковская АЭС провела благотворительную акцию по материальной поддержке семей, у которых дети идут в первый класс.

В этом году акция проводилась на базе гимназии №2 г. Балаково Саратовской области с учетом соблюдения необходимых противоэпидемиологических мер. Приглашенным родителям и детям на входе выдавались маски и перчатки. Для обеспечения социальной дистанции и минимизации контактов выдача конвертов с материальной помощью проводилась в порядке очереди. Но это не сделало церемонию менее торжественной для малышей, которых сотрудники атомной станции напутствовали на успешную учебу.

- Подготовить ребенка к новому учебному году – очень дорого, – отметила мама будущей ученицы гимназии №2 Юлия Локосова. – Это ведь не только канцтовары. Большая часть затрат из семейного бюджета уходит на покупку комплектов одежды и обуви. Дети постоянно растут, не успеешь оглянуться, а уже новые туфли нужны или блузка. Помощь от Балаковской АЭС как никогда кстати, мы благодарны за такую очень своевременную помощь.

В рамках благотворительной акции финансовую поддержку получили 80 семей Балаковского района. Адресная помощь тем, кто в ней нуждается – основной посыл благотворительной деятельности Балаковской АЭС. Ежегодно ее получают социально незащищенные жители г. Балаково и сел Натальинского МО, ветераны, инвалиды, многодетные семьи. Кроме того, поддержка учащихся и учебных заведений района, развитие профориентационных программ – это часть большого социального проекта российской атомной отрасли «Школа Росатома».

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