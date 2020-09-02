Мобильный медицинский комплекс обследует жителей Пугачевского района

Жители поселка пришли для обследования здоровья. Фото из Instagram Пугачевской районной больницы

В Пугачевской районной больнице начал работу передвижной медицинский комплекс, полученный в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Больница опубликовала первые сводки с выездов на своей странице в Instagram.

Комплекс и передвижной флюорографический аппарат побывали в поселке Бажановский, где проживают 124 человека, в том числе, 32 ребенка. 80 взрослых и 27 детей пришли на прием.

В поселок выезжали терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, фельдшер и лаборант, которые осмотрели граждан, измерили артериальное и внутриглазное давление, рост и вес, сделали ЭКГ, флюорографию. Также жители смогли пообщаться с главным врачом больницы.

Жители получили консультации специалистов. Фото из Instagram Пугачевской районной больницы

- Потребность в таких выездах огромная, работа будет активно продолжаться! – отметили в ЦРБ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.