В Саратов поступила вторая партия троллейбусов из Москвы

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Сегодня, 2 сентября, в Саратов поступили еще три московских троллейбуса, которые сейчас проходят техосмотр перед выходом на линию.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, две единицы транспорта выпущены в 2016 году, одна в 2017.

Сегодня, 2 сентября, в Саратов прибыли еще три троллейбуса из Москвы: два 2016 года выпуска и еще один — 2017. Об этом сообщили в мэрии.

Транспорт доставили в город на специальных платформах.

Напомним, при содействии председателя ГД Вячеслава Володина Саратов получит 80 современных низкопольных троллейбусов, оснащенных всем необходимым оборудованием из столицы.

Уже прибыло семь единиц транспорта, весь он прибудет в течение сентября.

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