В Энгельсе двое участковых украли у покойника 40 тыс. рублей

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, оба работали участковыми. Один попал под статью кража, второй, помимо этого, еще и под злоупотребление служебными полномочиями.

Установлено, что днем 18 июня 2019 года они прибыли по вызову на место гибели человека. Оказалось, что 68-летний мужчина скончался в квартире. Там сотрудники полиции нашли его телефон и через мобильный банк перевели одному из своих родственников 40 361 рубль.

Впоследствии преступление было выявлено сотрудниками УФСБ региона вместе с отделом собственной безопасности полиции.

В августе 2019 года один из участковых, пытаясь скрыть кражу, вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Этот факт был установлен прокуратурой Энгельса.

Суд признал мужчин виновными. Один был приговорен к году лишения свободы, второй – к двум. Оба – в колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области: Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел, а также привлечении их непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности.

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