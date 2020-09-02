Под Саратовом работники ООО «Уют» недополучили 251 тыс. рублей по зарплате

Работники ООО «Уют» из Духовницкого района Саратовской области недополучили зарплату за июль 2020 года.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, нарушение выявило именно это надзорное ведомство.
Прокурор внес представление в адрес организации, возбуждено производство об административном нарушении.
Мировому судье по заявлениям работников направили десять заявлений о выдаче судебного приказа о выплате начисленных, но не выплаченных 251 тыс. рублей.
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