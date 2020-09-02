Под Саратовом работники ООО «Уют» недополучили 251 тыс. рублей по зарплате

Работники ООО «Уют» из Духовницкого района Саратовской области недополучили зарплату за июль 2020 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, нарушение выявило именно это надзорное ведомство.

Прокурор внес представление в адрес организации, возбуждено производство об административном нарушении.

Мировому судье по заявлениям работников направили десять заявлений о выдаче судебного приказа о выплате начисленных, но не выплаченных 251 тыс. рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.