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Под Саратовом работники ООО «Уют» недополучили 251 тыс. рублей по зарплате

Вмешалась прокуратура
Дарья ВостриковаДарьяВострикова
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Работники ООО «Уют» из Духовницкого района Саратовской области недополучили зарплату за июль 2020 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, нарушение выявило именно это надзорное ведомство.

Прокурор внес представление в адрес организации, возбуждено производство об административном нарушении.

Мировому судье по заявлениям работников направили десять заявлений о выдаче судебного приказа о выплате начисленных, но не выплаченных 251 тыс. рублей.

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