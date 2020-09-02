В России начинается тестирование информационной системы по учету и контролю промышленных отходов

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В России начинают тестировать Государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ГИС ОПВК).

Организацией тестирования занимается ФГУП «Федеральный экологический оператор». Участники системы смогут заранее зарегистрироваться, изучить особенности личных кабинетов, научиться вводить данные.

Система учета и контроля ГИС ОПВК будет информационно обеспечивать деятельность по обращению с отходами I-II классов. Участниками ее станут: отходообразователи (это ИП и юридические лица, которые в результате своей деятельности образуют отходы); оператор системы; операторы по обращению с отходами I-II классов; региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Они вносят и координируют информацию в личных кабинетах. Система позволит заключать договоры, принимать отчетность, проводить оценку и анализ обращения с отходами, выявлять правонарушения, отслеживать маршруты движения отходов с возможностью автоматического блокирования транспортного средства и нормировать негативное воздействие на окружающую среду.

ГИС ОПВК будет интегрирована с другими государственными системами для однократного внесения данных. Своевременность и достоверность информации, представляемой в ГИС ОПВК, будет осуществляться ФГУП «ФЭО» посредством ее верификации со сведениями, содержащимися в федеральном классификационном каталоге отходов и иных официальных источниках.

Во время тестирования участники смогут изучить специально разработанную памятку на стартовой странице. Там же представлены видеоинструкции, как зарегистрироваться.

- На этапе тестирования отдельных модулей ГИС ОПВК все данные обезличиваются для соблюдения законодательства Российской Федерации. Участники тестирования могут направить свои предложения посредством формы обратной связи на сайте ФГУП «ФЭО» – сообщают организаторы.

Система ГИС ОПВК будет работать на основании пункта 14.3 ФЗ №89 от 24 июня 1998 года и Положения о государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, утвержденном Постановлением Правительства РФ №1346 от 18 октября 2019 года.

Всю необходимую информацию можно получить по ссылке.

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