Пожар на ТЭЦ-2 в Саратове тушили 59 человек

Пожар на ТЭЦ-2 потушен. Фото Александра Антипова из группы "Саратов онлайн"

В Саратове ликвидирован пожар на ТЭЦ-2 в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 14:40. Открытый огонь удалось потушить в 15:07, а ликвидировать последствия – в 15:22.

Горела трансформаторная подстанция. На место выезжали 14 единиц техники и 59 человек личного состава. Они работали по повышенному номеру вызова №3.

Погибших и пострадавших нет.

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