В Саратовской области будет теплая погода с ветром: прогноз погоды на 3 сентября

В Саратовской области сегодня, 3 сентября, ожидается теплая погода.

- Осадков не будет. Ветер подует с северо-востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем по области поднимется до +20…+25 градусов, в Саратове — +22…+24 градуса.

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