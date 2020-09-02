Евгений Малявко и Дмитрий Чубуков высоко оценили работы КВС в Ленинском районе

.

Вчера, 1 сентября, представитель Областной общественной палаты, член комиссии по строительству, ЖКХ, транспорту и дорожной инфраструктуре Евгений Малявко и первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Чубуков в ходе совместного рабочего выезда с руководством ООО «КВС» в лице директора компании Сергея Журавлева, заместителя главного инженера Игоря Кулика и начальника ремонтно-строительного управления Олега Харламова посетили несколько коммунальных объектов ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в Ленинском районе.

Объезд начался с посещения улицы Ламповая, где на данный момент ведутся работы по замене изношенных водопроводных внутриквартальных сетей.

- Часть коммуникаций уже проложена, сейчас мы постепенно подходим к завершающему этапу производства работ по данной улице. Мы меняем 400 метров старого стального водопровода на современный полиэтиленовый водовод, имеющий на наружной поверхности соэкструзионный слой, предназначенный для защиты внутренней стороны трубопровода от окисления во время хранения на открытом воздухе. Данные трубопроводы обладают устойчивостью к динамическим и статическим нагрузкам, являются безопасными для питьевого водоснабжения. Кроме того, белый цвет внутреннего слоя облегчает теледиагностику построенного трубопровода во время его дальнейшей эксплуатации, – проинформировал начальник ремонтно-строительного управления ООО «КВС» Олег Харламов.

.

- Принципиально важные и необходимые мероприятия, потому что здесь расположен социальный объект, школа. К нам постоянно поступало много жалоб и обращений от жителей с просьбой заменить коммуникации, – отметил Евгений Малявко.

- Да, в 2019 году порядка 11 аварий было зафиксировано по Ламповой, в этом году уже 9. Конечно, хорошо, что руководство КВС пошло к нам навстречу и помогло решить этот вопрос, – добавил Дмитрий Чубуков.

- Хочу еще обратить ваше внимание на тот факт, что замена коммуникаций осуществляется методом горизонтального направленного бурения. Все водоводы протягивались под дорогами, пешеходными зонами, не задев асфальт, тротуарное покрытие и бордюры, – подчеркнул директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

.

Вторым объектом посещения в ходе рабочего выезда была улица Электронная.

- По Электронной нашей диспетчерской службой была зафиксирована высокая аварийность на водопроводных сетях, причем зачастую характер повреждений не позволял осуществить ремонт посредством установки ремонтно-соединительного хомута, поэтому специализированными бригадами были заменены ввода в некоторые дома по данной улице, а также в этом году в летний период были заменены коммуникации у школы. Сейчас принимается решение по перекладке водопроводных сетей вдоль улицы Электронная, – рассказал заместитель главного инженера ООО «КВС» Игорь Кулик.

- По данной улице в скором времени мы планируем приступить к замене асфальтового покрытия и бордюров. Как только КВС начнет производство работ по замене коммуникаций, Комитет дорожного хозяйства приступит к дорожным работам, причем все мероприятия планируется осуществлять параллельно, концессионер будет работать в зеленой зоне, поэтому мешать друг другу мы не будет, – добавил первый заместитель главы администрации Ленинского района.

На вопрос Евгения Малявко о продолжительности: «Не затянутся ли работы до зимы?», Дмитрий Чубуков ответил: «Такого варианта у нас нет. Все мероприятия будут завершены до сезона низких температур».

Завершился совместный выезд посещением дворовой территории многоквартирного дома по улице Электронная, 7, где 1 сентября производилась аварийная замена ввода в дом. Здесь начальник северного района водоснабжения ООО «КВС» Виталий Тарасов рассказал представителю Областной общественной палаты о практике предприятия по замене изношенных вводов.

.

- В этом году наши специалисты прошли профессиональную подготовку в «Гипрониигаз» для расширения существующей квалификации. Теперь практика замены вводов активно используется предприятием, что напрямую отражается на снижении аварийности на внутридворовых территориях. Сегодня мы меняем изношенный чугунный ввод протяженностью 25 метров, дополнительно произведена замена оборудования, включая запорную арматуру. Стоит заметить, что работы проходят в оперативном режиме, так как управляющая организация выполняет все свои обязательства по подключению ввода на внутридомовых коммуникациях. К сожалению, очень часто мы сталкиваемся с тем, что не все УК готовы выполнять свои обязанности и хотят, чтобы мы сами осуществляли подключение внутри дома, хотя граница ответственности КВС определяется «стеной дома». Поэтому мы отдаем предпочтение по замене вводов тем МКД, где управляющие компании не пытаются противодействовать и выполняют все свои обязательства, – сказал он.

- На сегодняшний день ситуация со многими внутриквартальными водопроводными сетями по городу Саратову неутешительная. При производстве аварийных мероприятий мы сталкиваемся со 100% износом коммуникаций. То есть стальные трубы просто сгнили, это сплошное решето, поэтому сейчас даже не спасает установка ремонтно-соединительных хомутов. Я дал указания своим сотрудникам, чтобы при производстве аварийных мероприятий участки изношенных водопроводов просто менялись. Это, конечно, сказывается на времени отключений, потому что без отключения потребителей от водоснабжения заменить трубу невозможно. Мы понимаем недовольство жителей по этому поводу, но быстро опустошить водопровод, заменить участок, а затем заполнить попросту не получится. Зато после всех произведенных работ в данном месте уже точно не будет повреждений. В этом году у КВС стоит план по замене 18 км водопроводных сетей в ходе реализации производственной программы. Мы посмотрели статистически, для значительного снижения уровня аварийности, чтобы все могли это почувствовать, необходимо в год производить перекладку как минимум 52 км водосетей. Но проблема в том, что в действующих тарифах заложены объемы по капитальному ремонту коммуникаций в неполном, недостаточном количестве, – отметил директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.