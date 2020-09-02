Андрей Воробьев проверил работу школы в Саратовской области

Облдеп проверил работу школы в Романовке

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев вчера, 1 сентября, посетил школу имени Е. В. Серещенко в Романовке.

Облдеп проверил, как организован учебный процесс в крупнейшем в районе образовательном учреждении.

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Под наблюдением медика ребятам на входе измеряли температуру и дезинфицировали руки. Кабинеты регулярно проветриваются, в каждом — ультрафиолетовые лампы.

Во время осмотра столовой Воробьеву рассказали, что во время больших перемен, которых шесть, дети будут ходить есть.

- У каждого класса есть определенный график питания, — отметила директор учебного заведения Светлана Семенова.

Ученики в романовской школе станут учиться в две смены, классы будут запускать с перерывом в 10–15 минут.

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