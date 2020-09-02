Саратовец оставил двух мужчин без денег при покупке кувшина и телефона

По подозрению в интернет-мошенничестве полицейские задержали 27-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, по предварительной версии мужчина разместил сообщения о продаже фарфорового кувшина и телефона на сайте объявлений. С ним связался 49-летний житель Москвы и 36-летний саратовец, перевели деньги за желаемый товар.

На этом общение и закончилось, ведь мошенник тут же удалял объявления и переставал выходить на связь.

Теперь мужчина ждет решения уголовных дел под подпиской о невыезде, устанавливается его причастность еще к двум фактам мошенничества.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.