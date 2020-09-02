В Саратове произошел пожар на ТЭЦ-2

Пожар на ТЭЦ. Фото Александра Антипова из группы "Саратов онлайн"

В Заводском районе Саратова – крупный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, загорелись две трансформаторные будки на ТЭЦ-2.

Фото Александра Антипова из группы "Саратов онлайн"

На месте работают 11 единиц техники.

- Во время пусковых операций на турбине №5 произошло возгорание трансформатора. На месте работает пожарная служба. Горячая вода со станции подается жителям в полном объеме, – сообщили в пресс-службе Саратовского филиала «Т Плюс».

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