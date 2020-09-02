В Саратовской области завершился международный конкурс «Мастера артиллерийского огня– 2020»

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

Сегодня, 2 сентября, на полигоне в Широком Карамыше Саратовского района прошла торжественная церемония закрытия конкурса «Мастера артиллерийского огня– 2020». Он является этапом Армейских Международных игр.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, в состязаниях приняли участие команды из шести государств – России, Армении, Беларуси, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана.

В индивидуальном зачете первое место выиграл первый расчет команды РФ, серебро получил первый расчет команды Республики Беларусь, третье место занял второй расчет команды РФ.

В общекомандном зачете лучшей стала команда РФ, второе место разделили команды Республик Беларусь и Узбекистан, тройку лидеров замкнули артиллеристы из Республики Таджикистан.

- Вы проявили массу стараний, показали настоящий воинский труд. Спасибо за ваше усердие, за волю. Слова благодарности всем офицерам, судейской коллегии, военнослужащим полигона. Победителями являетесь все вы, показавшие высокие результаты. Артиллеристы достойно представили свои страны, – поздравил участников соревнований генерал-лейтенант Михаил Матвеевский от имени министра обороны РФ. Он высказал благодарность губернатору Саратовской области Валерию Радаеву и правительству региона за помощь в подготовке проведений соревнований.

- Ваше мастерство, отвага, верность долгу не знают границ. Поэтому – мы сегодня вместе! Саратовская область традиционно принимает у себя участников конкурса. Мы гордимся полигоном «Широкий Карамыш» - одним из лучших в стране. Гордимся своими ракетчиками, которые представляют ядерный щит России. Ваш потенциал – это сила и мощь стран. Это безопасность граждан, их уверенность в завтрашнем дне, – обратился к участникам соревнований глава региона Валерий Радаев.

Он вручил награду лучшему командиру миномета – командиру первого расчета команды РФ, старшему сержанту Вячеславу Емельянову.

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