ГИБДДшники наказали водителей автобусов в Саратове за езду не по правилам

В Саратове с 19 по 29 августа проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус — 2020».

- За это время сотрудники осмотрели свыше 650 единиц общественного транспорта, выявили 28 автобусов с нарушениями эксплуатации, 99 нарушений масочного режима водителями и еще 186 других нарушений ПДД шоферами автобусов, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Также правоохранители привлекли к ответственности водителя маршрутки №52. Он 15 августа на перекрестке улиц Радищева и Челюскинцев выехал на встречку, чтобы обогнать автобус. Во время расследования выяснилось, что ранее шофер был лишен прав. Из-за этого ИП и должностным лицам на этом маршруте вынесено представление.

Во время выезда на встречку поймали также водителя автобуса №53. За правонарушение его привлекли.

Во время рейда госавтоинспекторы выяснили, как перевозят детей-пассажиров, и выявили перевозку пассажиров сверх количества. За это составлено 44 протокола.

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