Жителей Саратова приглашают обсудить прошлогодний бюджет утром в пятницу

Публичные слушания пройдут в администрации Волжского района Фото: Ольга Симонова

Жителей Саратова приглашают обсудить бюджет города за 2019 год.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, публичные слушания по исполнению бюджета пройдут в актовом зале администрации Волжского района – Соборная площадь, 3.

Начало мероприятия назначено на 10 часов утра 18 августа (пятница).

Уже сегодня до 14 сентября можно будет подавать предложения по отчету об исполнении бюджета. Они принимаются с 9 до 18 часов в кабинете №20 администрации на Первомайской, 78.

Проект отчета об исполнении бюджета Саратова за 2019 год доступен по ссылке.

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