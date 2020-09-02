В Балакове бабушка за «свободу» внука отдала аферистам 200 тысяч рублей

В Балакове Саратовской области вчера, 1 сентября, мошенники обманули 87-летнюю женщину на 200 тыс. рублей.

- В 12:00 в квартире раздался звонок. Незнакомец представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что ее внук стал виновником ДТП. Для его «спасения» мошенник попросил через час отдать 200 тыс. рублей и ни в коем случае не звонить внуку, иначе случится непоправимое, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Пенсионерка вместе с сыном — отцом того самого «задержанного» — испугались. Они сняли со счета в банке указанную сумму. Затем через приоткрытую дверь своей квартиры пожилая женщина передала деньги неизвестному.

Только после случившегося отец позвонил сыну. Оказалось, что тот все это время был на работе, а его машина в ДТП не попадала, а стояла около офиса.

Потерпевшие пошли в полицию. Там возбудили дело за мошенничество.

Полиция просит граждан не вестись на подобные схемы и не переводить деньги. Если речь идет о родственниках в беде, позвоните им или свяжитесь с их окружением. А если звонят из банка — наберите номер горячей линии, расположенный на пластиковой карте.

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