Под Саратовом мать вовлекла сына в кражу денег с чужой карты

В Калининске Саратовской области в отношении женщины возбудили уголовное дело за вовлечение сына в преступление.
- На улице 15-летний подросток нашел банковскую карту и принес домой. Мать вместо того, чтобы вернуть ее законному владельцу, позвонив на горячую линию банка, решила ее обналичить. Она отправила в магазин подростка, который купил шоколадку, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
После оплаты лакомства к покупкам примкнул и отец семейства. В итоге злоумышленники купили продуктов на 5 259 рублей.
Дело за вовлечение на женщину завели во время расследования кражи. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
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