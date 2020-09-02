Форумная кампания студентов ПИУ РАНХиГС: от Калининграда до Владивостока

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Закончились каникулы, начинается новый учебный год, а значит можно подвести итоги летних творческих и образовательных форумов. В этом году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, студенты Поволжского института управления РАНХиГС приняли активное участие в форумной кампании, большая часть которой прошла в дистанционном формате.

По итогам проведения летних форумов студенты ПИУ РАНХиГС стали победителями и получили грантовую поддержку на общую сумму более 1 800 000 рублей.

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На Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога» (город Санкт-Петербург) студент ПИУ РАНХиГС Иван Веселый представил проект «Мелодия усадьбы» и получил поддержку на реализацию проектной идеи. «Мелодия усадьбы» является развитием реализуемого проекта «Купеческий дворик», направленного на историческое благоустройство придомовых территорий объектов культурного наследия Саратовской области.

Участник Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» Анастасия Захарова получила поддержку на реализацию проекта «Инновационный центр медиа образования школьников «Media Точка». Проект направлен на создание в Саратовской области образовательного ресурсного центра для обучения школьников региона основам работы в социальных сетях и информационной безопасности в телекоммуникационной сети Интернет. Важно уточнить, что с 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.

Также стоит отметить, что студенты Президентской академии приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» (г. Судак).

Четыре проекта студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стали победителями грантовых конкурсов молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» (город Самара), проходившего с 24 по 28 августа. Одним из таких проектов стал ЭкоЛогичный стрит-арт фестиваль «Стены смыслов», который представляла Анастасия Захарова. Проект позволит провести в Саратовской области фестиваль экологического граффити, целью которого является воспитание у молодого поколения бережного отношения к природе и осознанного экологического поведения.

Поддержан грантом проект «Творческая лаборатория «Loveушка», руководителем которого является студент Президентской академии Максим Ризин. Проект предлагает программу полового воспитания молодежи. С помощью театральных постановок планируется воспроизведение наиболее распространенной ситуации, возникающих у молодых людей. На спектакли будут приглашены учащиеся общеобразовательных учреждений и студенты вузов города Саратова.

Работа Школьного проектного офиса «SchoolJect» студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Алины Гопаца, Алины Гурьевой, Арины Рыковой и Анны Коробовой, получивших поддержку на форуме «iВолга», направлена на повышение уровня навыков социального проектирования молодежи от 14 до 18 лет. Проектный офис совмещает в себе образовательную программу в формате лекций, игр и практик, а также занятий в формате check-point, что делает образовательный процесс более эффективным.

Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Артем Газарян, принимавший участие в смене «Территория для жизни», стал победителем рейтинга форума «iВолга» и выиграл специальный приз – MacBook.

В рамках форума «iВолга» дополнительную грантовую поддержку получил проект «Мелодия усадьбы», представленный студентом ПИУ РАНХиГС Иваном Веселым.

На Всероссийском молодежном онлайн-форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса» (Красноярский край) студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Валерий Миронов представил проект «Грани мышления», разработанный вместе со студентами Президентской академии Михаилом Шепелевым и Алиной Витущенко. Проект позволит организовать Чемпионат по Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) среди обучающихся 9-11 классов.

Кроме того, студенты Президентской академии приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном Дальневосточном форуме «Восток» (город Владивосток), Форуме органов студенческого самоуправления РАНХиГС (город Москва), где представляли свои проекты, обменивались идеями с именитыми спикерами и участниками из других регионов России.

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Впереди ребят ждет еще ряд форумов и грантовых конкурсов. На форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида-АРТ» (город Судак) студент ПИУ РАНХиГС Элина Амбарцумян представит проект по популяризации классической музыки «Почему бы не классика?», а Дарья Ширяева презентует проект «Лайм», направленный на повышение уровня культуры среди молодежи и студенчества Саратовской области посредством проведения I регионального студенческого конкурса дизайна и моды «FASHION LOOK – 2020».

Молодежный форум «Евразия Global» (город Оренбург) примет в качестве участника студента ПИУ РАНХиГС Максима Ризина с проектом «Центр подготовки вожатых «ДоброСвет».

Студент Института Анастасия Юдина выступит с проектом «Немецкая слободка» на Молодежном управленческом онлайн-форуме «Алтай. Территория развития» (Алтайский край).

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