Для рецидивиста из Энгельса 19-й этаж не стал помехой в краже велосипеда

В поселке Солнечный Саратова полиция раскрыла кражу велосипеда.

- В отдел вечером 2 августа обратился 33-летний мужчина с заявлением, что с лестничной площадки 19-го этажа дома по улице Антонова у него украли подростковый велосипед, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело и задержала 39-летнего жителя Энгельса. Безработный мужчина ранее привлекался за наркопреступление, грабеж и нарушение ПДД.

Оказалось, что злоумышленник продал транспорт на ярмарке в Энгельсе, а деньги потратил. Ему выписали подписку о невыезде.

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