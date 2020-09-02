Чиновники мэрии Саратова попытались призвать владельцев стоянок навести порядок

Были проверены несколько автостоянок в Саратове Фото: Дарья Вострикова

В Саратове прошел рейд по парковкам.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его провело управление муниципального контроля. Руководитель Андрей Марусов отметил, что подобные объезды по автомойкам, АЗС и стоянкам проводятся два раза в неделю. Проверяется благоустройство территории, наличие ограждения, обустройство входов.

Не все автостоянки отвечают требованиям благоустройства Фото: Дарья Вострикова

В начале проверяющие отправились на Рахова, 34. Собственник заявил, что не видит необходимости для осмотра. По его словам, он старается поддерживать порядок, косит траву. Однако чиновник администрации заметил, что у него не окрашен забор.

По соседству со стоянкой на Рахова расположилась шашлычная — и оказалось, что ее вывеска не соответствует дизайн-коду. Владельцам дали шесть дней на исправление ситуации.

Вывеска шашлычной не отвечает дизайн-коду Фото: Дарья Вострикова

На Астраханской, 21а участники рейда обратили внимание на мусор. Также они предположили, что вывеска стоянки могла быть не согласована.

Владельцам стоянок дали шесть дней на исправление нарушений Фото: Дарья Вострикова

Заросли травы, окурки, валяющиеся автопокрышки — вот, что обнаружили проверяющие на третьей точке — Чернышевского, 132. Собственники пообещали устранить недостатки.

На одной из стоянок валялись автопокрышки Фото: Дарья Вострикова

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