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Чиновники мэрии Саратова попытались призвать владельцев стоянок навести порядок

На территории обнаружены заросли, шины и окурки
Дарья ВостриковаДарьяВострикова
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Были проверены несколько автостоянок в Саратове

Были проверены несколько автостоянок в Саратове

Фото: Дарья Вострикова

В Саратове прошел рейд по парковкам.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его провело управление муниципального контроля. Руководитель Андрей Марусов отметил, что подобные объезды по автомойкам, АЗС и стоянкам проводятся два раза в неделю. Проверяется благоустройство территории, наличие ограждения, обустройство входов.

Не все автостоянки отвечают требованиям благоустройства

Не все автостоянки отвечают требованиям благоустройства

Фото: Дарья Вострикова

В начале проверяющие отправились на Рахова, 34. Собственник заявил, что не видит необходимости для осмотра. По его словам, он старается поддерживать порядок, косит траву. Однако чиновник администрации заметил, что у него не окрашен забор.

По соседству со стоянкой на Рахова расположилась шашлычная — и оказалось, что ее вывеска не соответствует дизайн-коду. Владельцам дали шесть дней на исправление ситуации.

Вывеска шашлычной не отвечает дизайн-коду

Вывеска шашлычной не отвечает дизайн-коду

Фото: Дарья Вострикова

На Астраханской, 21а участники рейда обратили внимание на мусор. Также они предположили, что вывеска стоянки могла быть не согласована.

Владельцам стоянок дали шесть дней на исправление нарушений

Владельцам стоянок дали шесть дней на исправление нарушений

Фото: Дарья Вострикова

Заросли травы, окурки, валяющиеся автопокрышки — вот, что обнаружили проверяющие на третьей точке — Чернышевского, 132. Собственники пообещали устранить недостатки.

На одной из стоянок валялись автопокрышки

На одной из стоянок валялись автопокрышки

Фото: Дарья Вострикова

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