Директор интерната в Вольском районе уволен после вспышки коронавируса

Директор Черкасского психоневрологического интерната в Вольском районе Саратовской области уволен.
Об этом зампред правительства — министр труда и социальной защиты Сергей Наумов доложил губернатору Валерию Радаеву.
Напомним, в интернате произошла вспышка коронавируса. Учреждение было закрыто на карантин. По словам Наумова, там уже проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия, дезинфекция помещений. Персонал обеспечен средствами защиты.
Вспышка привела к скачку среднесуточной заболеваемости по региону в целом. Утром в Вольском районе зарегистрировано 20 случаев заражения, а в целом по области — 112.
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