Вспышка коронавируса вывела Саратовскую область на восьмое место в общероссийском рейтинге

Вспышка коронавируса в Саратовской области сегодня, 2 сентября, вывела регион на восьмое место в общероссийском рейтинге.

Напомним, утром стало известно о 112 новых случаях инфекции. Превышение среднесуточного показателя, державшегося на уровне 90–100 больных, произошло из-за вспышки в Вольском психоневрологическом интернате. В районе выявлено 20 заболевших.

Больше, чем в Саратовской области, зараженных за сутки в Свердловской области (115), Ставропольском крае (127), Ростовской, Нижегородской и Московской областях — 145, 147, 158, а также в Санкт-Петербурге и Москве — 189 и 625 соответственно. Общее число заболевших в России за сутки — 4 952.

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