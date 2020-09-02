Троллейбус сбил женщину на переходе в Саратове

В центре Саратова троллейбус сбил женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 07:45 напротив дома №87 по улице Университетская (район пересечения с Посадского).

Установлено, что троллейбусом №10 управлял 48-летний водитель. По предварительной версии, он нарушил правила проезда пешеходных переходов. Была сбита и госпитализирована 47-летняя женщина.

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