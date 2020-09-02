В Саратове женщина привела домой молодого гостя и пала от руки сожителя

В Ленинском районе Саратова до смерти забили 46-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее тело было найдено 1 сентября в квартире дома на 4-й Дачной.

Было возбуждено уголовное дело, задержан 32-летний подозреваемый.

По версии следствия, в ночь на 31 августа он был у себя дома. Его 46-летняя сожительница привела 23-летнего знакомого. Во время застолья возникла ссора, которая продолжилась, когда гость ушел. Мужчина избил женщину, в итоге она скончалась от тупой травмы живота и повреждения селезенки.

Мужчине предъявлено обвинение, он признался и раскаялся. Расследование продолжается.

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