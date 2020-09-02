В Кировском районе Саратова разбилась студентка

В Кировском районе Саратова вчера, 1 сентября, разбилась 17-летняя студентка колледжа. Ее госпитализировали.

- Несовершеннолетняя выпала из окна третьего этажа, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

По данному факту организовали проверку. Специалисты установят условия жизни и воспитания подростка, дадут оценку действиям законных представителей и должностным лицам органов системы профилактики.

Чтобы предотвратить подобные случаи впредь, прокуроры собираются проводить среди родителей просветительскую работу.

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