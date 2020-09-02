В Кировском районе Саратова разбилась студентка

В Кировском районе Саратова вчера, 1 сентября, разбилась 17-летняя студентка колледжа. Ее госпитализировали.
- Несовершеннолетняя выпала из окна третьего этажа, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
По данному факту организовали проверку. Специалисты установят условия жизни и воспитания подростка, дадут оценку действиям законных представителей и должностным лицам органов системы профилактики.
Чтобы предотвратить подобные случаи впредь, прокуроры собираются проводить среди родителей просветительскую работу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.