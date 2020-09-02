Две фуры и бетономешалка столкнулись на трассе в Саратовской области

Фото областной ГИБДД
В Вольском районе Саратовской области вчера вечером, 1 сентября, произошла авария трех большегрузов.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, 19:30 на 163-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 46-летний водитель МАН с полуприцепом превысил скорость и влетел в стоявшую на правой полосе бетономешалку. От удара фуру откинуло и она врезалась в грузовик Volvo, за рулем которого была 36-летняя женщина.
В ДТП пострадал 61-летний водитель бетономешалки. Его госпитализировали.
Фото областной ГИБДД
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